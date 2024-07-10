Названы поддержавшие провокацию Пугачевой звезды

Ряд российских звезд поддержали провокационный пост певицы Аллы Пугачевой, посвященный удару по детской больнице «Охматдет» в Киеве, среди них оказались и весьма неожиданные имена, пишет «Московский комсомолец».

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Ранее певица Алла Пугачева, покинувшая Россию в феврале 2022 года вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) и их общими детьми, прокомментировала в социальных сетях попадание ракеты в детскую больницу в Киеве сообщением «Бог терпелив, но всему есть предел».

Пугачева намеренно исключила возможность комментирования своей публикации, при этом ее пост набрал за сутки более 130 тысяч лайков. Среди тех, кто поддержал провокацию примадонны, признанные Минюстом России иноагентами лидер группы «Би-2», комики Татьяна Лазарева* и Семен Слепаков*.

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Также «лайк» поставила дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, продюсер украинской певицы Лободы Нателла Крапивина и давняя соперница певицы София Ротару, отмечает издание.

Но есть среди согласных с провокацией Пугачевой и очень неожиданные имена. Например, певица Алена Апина, которая ранее не была замечена в антироссийских высказываниях и продолжает гастролировать по России, пишет газета.

При этом поклонники Пугачевой обратили внимание на то, что ее позицию не поддержали ближайшие друзья - певец Александр Буйнов, певец и композитор Игорь Николаев, семья модельера Юдашкина.

В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение, что Пугачева размещает провокационные посты специально, чтобы о ней не забывали на родине.

8 июля, ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. При отражении атаки одна из переданных Украине ракет ЗРК NASAMS (в первые часы сообщалось, что Patriot) попала в детскую больницу. Западные СМИ сразу же после падения ракеты опубликовали качественные кадры с места происшествия, появилось также большое количество фото и видео, сделанных киевлянами.

На основе анализа этих кадров военные эксперты пришли к выводу о том, что удар по больнице был нанесен ракетой, выпущенной украинскими силами ПВО. В Кремле также исключили удары по гражданским объектам на Украине. А в Минобороны России отметили, что «многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО».

* внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов