Народная артистка СССР Алла Пугачева в случае признания иноагентом может лишиться своего имущества в России. Какая у Примадонны осталась недвижимость в Москве, во сколько она оценивается?

Правда ли, что у Пугачевой могут изъять имущество

Депутат Госдумы Алексей Журавлев вчера, 9 июля, направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Аллу Пугачеву иноагентом. В запросе отмечается, что исполнительница регулярно размещает необъективные материалы о происходящем в России, а также данные, дискредитирующие работу правоохранительной системы и органов власти, и активно комментирует действия ВС РФ в зоне СВО.

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В случае, если Пугачеву признают иноагентом и докажут, что она распространяла фейки о российской армии, к ней может быть применен закон о конфискации имущества.

Какая у Пугачевой осталась недвижимость в России

Алла Пугачева является собственницей квартиры в Филипповском переулке в районе Арбат, сообщает KP.RU. По данным издания, эту недвижимость артистке подарил бывший зять Руслан Байсаров в 2004 году. Апартаменты в несколько сотен квадратных метров включают а себя гостиную, кухню, столовую, студию для репетиций, гардеробную, санузел и две спальни.

По информации источника, в этом же доме Примадонне также принадлежит личное машино-место и объект площадью 13 квадратных метров — его предназначение неизвестно.

«Кадастровая стоимость обоих объектов недвижимости — около 3,5 млн рублей; самой квартиры — 220,9 млн. Однако рыночная цена гораздо выше: апартаменты в Филипповском переулке похожей площади сейчас стоят не меньше 300 млн рублей», — говорится в сообщении.



По информации источника, Пугачевой также принадлежат два земельных участка. Первый из них расположен в домостроительном комбинате «Творчество» и предназначен для садоводства. Его площадь составляет 1200 квадратных метров, а кадастровая стоимость — 4,1 млн рублей.

Второй участок находится в подмосковной деревне Бережки и предназначен для ведения подсобного хозяйства. Его кадастровая стоимость — 805 тысяч рублей.

Помимо этого, певица является владелицей двух гаражей в Москве и Московской области, пишет KP.RU. Стоимость каждого из них составляет около 650 тысяч рублей.

Кому принадлежит замок в деревне Грязь

Загородный дом в деревне Грязь под Одинцово площадью более двух тысяч квадратных метров на участке в гектар изначально был зарегистрирован на мужа Аллы Пугачевой юмориста Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

При этом продюсер Илья Саглиани сообщал, что Пугачева должна была тайно приехать в Москву, чтобы переписать на себя особняк. По его словам, артистка хотела исключить риски потери недвижимости из-за мужа-иноагента.

Каким имуществом в России владеют родные Пугачевой

По данным KP.RU, у Аллы Пугачевой была четырехкомнатная квартира на Тверской в центре Москвы, доставшаяся ей еще в советское время. По данным Росреестра, артистка в 2014 году отказалась от собственности на квартиру, переписав ее на свою дочь заслуженную артистку РФ Кристину Орбакайте.

Ранее Пугачева также являлась владелицей трехэтажного коттеджа площадью 780 квадратных метров, расположенного на берегу Истринского водохранилища в деревне Малые Бережки Солнечногорского района. В 2014 году исполнительница переписала дачу на своего внука музыканта Никиту Преснякова.

Этот дом год назад был выставлен Пресняковым на продажу за 225 млн рублей. Особняк до сих пор остается во владении семьи артистки.