Сабрина Карпентер раскрыла треклист альбома Short N' Sweet

Американская поп-певица Сабрина Карпентер раскрыла, какие песни войдут в ее шестой лонгплей Short N' Sweet. Премьера пластинки намечена на 23 августа: ее выпустит лейбл Island Records.

© Звук

Всего в треклисте 12 композиций, сообщает NME:

Taste Please Please Please Good Graces Sharpest Tool Coincidence Bed Chem Espresso Dumb & Poetic Slim Pickin' Juno Lie To Girls Don’t Smile

Ранее поп-певица выпустила два успешных сингла Espresso и Please Please Please. Оба трека закрепились в различных чартах наравне с песней Сабрины Feather — он вышел еще в 2022 году.