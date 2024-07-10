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MK.RU: В центре Москвы обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкая

Неадекватный мужчина обстрелял квартиру певицы Дианы Гурцкая в центре Москвы - инцидент произошел в Ружейном переулке столицы.

MK.RU: В центре Москвы обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкая
© Российская Газета

По информации MK.RU, стрельбу вел житель соседнего дома - его имя установлено. Причем, как пишет издание, это уже не первый случай подобного рода.

Отмечено, что огонь велся, скорее всего, не прицельно - квартира артистки попала под обстрел непреднамеренно.

В результате инцидента никто не пострадал, но Гурцкая обратилась с заявлением в ОМВД по району Хамовники.

Шоу-бизнес
Диана Гурцкая