Мизулина заявила, что блогер Гасанов находится в бегах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах.

Об этом она сообщила в Telegram.

По словам Мизулиной, после обращения в МВД на Гасанова обратили внимание.

«Налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — заявила она.



Кроме того, глава Лиги безопасного интернета выразила надежду, что ФНС, МВД и Следственный комитет России разберутся в деятельности блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била. Она отметила, что материалы по Эдварду Билу были направлены в СК ещё в декабре.

В апреле Мизулина сообщила, что ссылки на аккаунты на платформах Twitch, Telegram и Kick 15 блогеров внесены в реестр запрещённой информации Роскомнадзора (РКН), в их числе Егор Крид, Гусейн Гасанов, Андрей Бурим, Николай Лебедев, Юрий Хованский.