Татьяна Брухунова ответила на слухи о третьей беременности

Блогер Татьяна Брухунова отправилась на отдых в Санкт-Петербург вместе с мужем, юмористом Евгением Петросяном и двумя маленькими детьми. Она в привычной манере продемонстрировала поклонникам модные луки и спровоцировала слухи о третьей беременности.

Внимание пользователей Сети привлекла опубликованная в блоге фотография, на которой Брухунова позирует в светлом воздушном платье. Живот супруги Петросяна показался поклонникам заметно округлившимся.

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При этом другие наряды, продемонстрированные Брухуновой, также оказались в стиле оверсайз и скрывали фигуру.

«Кто-то что-то скрывает... Поздравляем!» — обрадовались комментаторы.



Однако Татьяна поспешила опровергнуть слухи и заявила, что всему виной лишний вес, набранный во время второй беременности.

«Да, скрываю... Плюс 15 кг после рождения дочери!» — заявила жена Петросяна.



Напомним, что в марте 2024 года Брухунова внезапно сообщила о прибавлении в семье. Новость стала действительно неожиданной, так как никто беременной блогера не видел. Из-за этого возникло немало слухов по поводу того, как именно малышка появилась на свет. Татьяна же опровергла, что пользовалась услугами суррогатной матери, и уточнила – ребенка она родила еще в прошлом году.

Ранее стало известно, что 78-летний Евгений Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова выбрали для дочери необычное имя. Они назвали малышку Матильдой. В семье также подрастает четырехлетний сын Ваган.