ФНС закрыла компанию Реввы и Галустяна по CS:GO

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию «Эйс Гейминг», которую создали комики Михаил Галустян и Александр Ревва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Телеканал ТНТ

Фирма занималась торговлей скинами для популярного шутера Counter Strike: Global Offensive. Доля Галустяна в компании составляла 20%, а Реввы — 5%. Однако еще в 2020 году потери «Эйс Гейминг» оценивались в 2,4 миллиона рублей.

По данным Telegram-канала Mash, компания уходила в минус все годы своего существования и в итоге налоговая служба блокировала ее счета и «выяснила, что ничего не происходит, данные фальшивые».

Фирма также не отправляла декларации о доходах с 2021 года. При этом Галустян вышел из этого бизнеса еще в 2020 году, утверждает канал.

Ранее Михаил Галустян заявил о банкротстве компании «Топ фильм комедия», учредителем которой он являлся с 2011 года. Фирма была занята в производстве фильма «Тот еще Карлсон!», провалившегося в прокате. СМИ сообщали, что компания обанкротилась в связи с трудностями из-за введенных в стране карантинных мер из-за коронавируса.