Akmal' объяснил, за что так любит русский шансон

Российский певец Акмаль Ходжаниязов стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Очень караочен». В интервью Артему Качеру артист рассказал о том, как полюбил русский шансон и с кем из российских звезд ему бы хотелось посотрудничать.

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Акмаль признался, что стал замечать на своих концертах не только молодых девчонок, но и женщин в возрасте 40−50 лет. Музыкант предположил, что для привлечения еще более возрастной аудитории ему стоит записать дуэтную песню с Любовью Успенской. Певцу кажется, что это должно быть что-то из ее репертуара, потому что считает королеву русского шансона «величайшей артисткой в стране».

Исполнитель признался, что полюбил музыку, потому что отец регулярно возил его в школу под кассету с лучшими песнями Елены Ваенги. Именно по этой причине Акмаль любит шансон и сегодня, невзирая на то, что знакомые зовут его «маленьким дедом». Помимо уже упомянутых див жанра, 20-летний музыкант уважительно отзывается о творчестве Михаила Шуфутинского и Стаса Михайлова.

Ранее в этом году Akmal' представил мини-альбом «Давай, пока!».