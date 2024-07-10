Канье Уэст, возможно, планирует уйти из музыки

Рэпер Канье Уэст, возможно, оставит музыкальную карьеру. Такие подозрения появились в СМИ после того, как в сеть попала личная переписка музыканта. Скриншотом диалога в своих соцсетях поделился хип-хоп-артист Димитри Лесли Роджер, выступающий под псевдонимом Rich The Kid.

На нем видно, что артист общается с собеседником под ником Ye, — обычно под ним скрывается Канье Уэст. В одном из своих сообщений артист отмечает, что «больше не знает, чем заняться», и поэтому подумывает уйти из профессиональной музыки. В ответ на это его коллега напоминает об успехе пластинки Vultures 1, вышедшей в этом году — ее Канье записал в сотрудничестве с Ty Dolla Sign. Как цитирует Daily Mail, Роджер просит Канье взять перерыв, но не покидать индустрию насовсем.

Любопытно, что сразу после публикации скриншота в СМИ Rich The Kid удалил переписку из соцсетей. Комментариев от Канье пока не поступало.

На прошлой неделе стало известно о том, что рэпер посетил Москву. Различные источники предполагали, что Канье подыскивает арену для своего выступления, но эта информация не подтвердилась. Фактически музыкант посетил день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, с которым давно сотрудничает.