Певец Валерий Меладзе отказался от поддержки Украины и пообещал родным вернуться в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в окружении исполнителя.

По словам собеседника канала, Меладзе побывал в Москве проездом — он решил навестить родственников и разобраться с документами. В процессе своего визита в столицу он побывал в грузинском ресторане на Рублевке — там его заметили очевидцы, а кадры позднее публиковались в СМИ.

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В разговоре с близкими Меладзе обмолвился, что планирует вернуться в Россию. Он признался, что соскучился по стране, а также по концертной деятельности. Певец заявил, что не поддерживал Украину, а инцидент с выкриком проукраинского лозунга на концерте в Дубае — дело рук провокаторов.

В публикации отмечается, что 19 июня певец еще был в Москве и планировал посетить день рождения шоумена Отара Кушанашвили 22 июня. Однако последнего увезли в реанимацию. Меладзе улетел, однако поддержал приятеля финансово вместе с Николаем Басковым, Сосо Павлиашвили и Теоной Контридзе. Кроме того, артист пообещал вернуться в больницу, как только врачи разрешат визиты к Кушанашвили.