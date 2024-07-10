Меладзе задумался о возвращении в Россию

Певец Валерий Меладзе планирует вернуться в Россию. Об этом в среду, 10 июля, пишет Mash со ссылкой на источник в окружении исполнителя.

По его данным, живущий в Испании артист больше не хочет выступать за рубежом. Во время своего последнего пребывания в Москве Меладзе сообщил близким, что планирует вернуться в Россию, передает Telegram-канал.

В середине июня исполнителя ранее заметили в грузинском ресторане на Рублевке.

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Меладзе публично раскритиковал спецоперацию, в то же время продолжает зарабатывать в России. В Дубае мужчина выкрикивал антироссийские лозунги, попав после этого под проверку Генпрокуратуры. На фоне этих действий Меладзе продал свой дом в столичном элитном коттедже за 350 миллионов рублей, а также выставил на продажу по сниженной цене виллу в Крыму — чтобы заработать денег, пока ее не успели национализировать.

В ноябре оперная певица Мария Максакова* нелестно высказалась о Валерии Меладзе из-за его нечеткой позиции в отношении специальной военной операции на Украине. По ее словам, исполнитель осознает происходящее, но отмалчивается, а это не может вызывать уважения.

*Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.