Названа стоимость учебы за границей детей Малинина и невесты Лепса

Дети многих российских звезд в настоящее время получают среднее и высшее образование в Европе. В частности, в европейские вузы поступили дети певцов Александра Малинина и Юрия Шатунова, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, Светлана Шатунова, вдова Юрия, живет с детьми в Германии. Сын музыканта Дэннис закончил немецкую школу и поступает в университет прикладных наук. Он планирует получить две специальности — инженера и командира экипажа пассажирского лайнера.

Как гражданин ФРГ, молодой человек будет учиться бесплатно.

Дети Александра и Эммы Малининых получили среднее образование в Германии, где живет семья. У Устиньи скоро свадьба с англичанином из состоятельной семьи, а у Фрола — со студенткой МГИМО.

Устинья Малинина на днях получила диплом бакалавра в королевской академии музыки в Лондоне и поступила в магистратуру, планирует учиться дальше. Ее обучение обойдется семье в £20 тыс. (2,2 млн рублей) в год.

Брат-близнец будущей певицы Фрол пожелал остаться в Германии и поступил в Мюнхенский университет кинематографии на кафедру кинорежиссуры. Как и Дэннис Шатунов, он учится бесплатно.

Аврора Киба, 18-летняя подруга певца Григория Лепса, закончила Московскую экономическую школу и осенью улетает в Соединенное Королевство — в London College of fashion. Обучение в этом вузе обходится в £18 тыс. в год (2 млн рублей).