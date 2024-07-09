В Москве обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкаи

В центре Москвы обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкаи. Стрелок использовал пневматическое оружие.

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Об этом сообщает сайт mk.ru.

Происшествие случилось в Ружейном переулке. По информации издания, стрелял житель соседнего дома.

Предположительно, мужчина вел прицельный огонь, а в квартиру Гурцкаи попал случайно. Пострадавших нет.

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Певица подала заявление в полицию. Сотрудники ОМВД по району Хамовники уже установили личность стрелка.

Ранее певица второй год подряд встретила день рождения без мужа. Ее супруг Петр Кучеренко умер в мае 2023 года. Исполнительница призналась, что год был трудным. Благодаря родным и близким, а также коллегам певица продолжила «творить», хотя считала невозможным найти опору.