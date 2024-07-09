В Москве обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкаи

Сосед обстрелял квартиру Дианы Гурцкаи в центре Москвы
Сосед певицы Дианы Гурцкаи обстрелял ее квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Отмечается, что инцидент произошел в Ружейном переулке. Согласно информации источника, огонь велся из пневматического оружия. При этом стрелок уже установлен — им оказался сосед певицы.
По имеющейся информации, это уже не первый подобный случай. В результате стрельбы никто не пострадал, однако Гурцкая уже обратилась в отдел ОМВД по району Хамовники.
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