В Москве обстреляли квартиру певицы Дианы Гурцкаи

Сосед певицы Дианы Гурцкаи обстрелял ее квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что инцидент произошел в Ружейном переулке. Согласно информации источника, огонь велся из пневматического оружия. При этом стрелок уже установлен — им оказался сосед певицы.

По имеющейся информации, это уже не первый подобный случай. В результате стрельбы никто не пострадал, однако Гурцкая уже обратилась в отдел ОМВД по району Хамовники.

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