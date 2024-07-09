Айза резко высказалась в адрес бывшей жены Гуфа

Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина уже давно в разводе с рэп-музыкантом Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов). Однако бывшие возлюбленные поддерживают связь из-за общего сына Сэма. В мае этого года мальчику исполнилось 14 лет.

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После развода с Айзой Гуф закрутил роман с моделью Юлией Королевой. В мае 2022 года девушка подарила рэперу дочь Тину. К сожалению, и этот брак музыканта закончился полным провалом. Спустя год после рождения малышки Юлия подала на развод. Известно, что музыкант теперь редко видит свою наследницу.

Бывшие избранницы Гуфа связь друг с другом не поддерживают. Однако, по недавнему признанию Айзы, ей очень бы хотелось, чтобы Сэм общался со своей сводной сестренкой Тиной. Об этом знаменитость рассказала в беседе с Идой Галич.

По словам Айзы, когда Гуф еще был женат на Юлии, то та запрещала ему видеться с сыном от первого брака. Музыкант мог долгое время не звонить Сэму.