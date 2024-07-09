Соседов рассказал, как наказать Пугачеву за ненависть к РФ

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов сообщил, что с агрессией Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой следует бороться игнорированием. Антироссийское поведение знаменитости, по словам Соседова, — это почва для хайпа.

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— Мне, например, она уже неинтересна давно. Я про нее забыл. И всем советую сделать так же. Тогда она ничего писать не будет, — пояснил критик.



Пугачева, по мнению Соседова, делает свои публикации, чтобы в очередной раз привлечь внимание к собственной персоне, передает «Московский комсомолец».

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев раскритиковал Аллу Пугачеву после ее публикации об инциденте в киевской больнице. Парламентарий сообщил, что данный пост дискредитирует ВС России и является западной пропагандой.

Актриса и телеведущая Татьяна Васильева в рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказала, что последнее время у нее нет желания переслушивать композиции Примадонны. Артистка пояснила, что певица обладает грандиозным талантом, однако это не нивелирует ее плохое отношение к России и соотечественникам.