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Поплавская отреагировала на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

Российская актриса Яна Поплавская отреагировала на слова певицы Аллы Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. Свою позицию она высказала в Telegram.

Поплавская отреагировала на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве
© ТАСС

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что фразу «Бог терпелив, но всему есть предел» необходимо написать на могиле исполнительницы.

«И ниже допишем слова Марии Захаровой», — отметила она.

«Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим», — добавила Поплавская.

Ранее Пугачева отреагировала на попадание ракеты в здание детской больницы. Певица опубликовала в соцсетях фотографию ребенка на руках у женщины. Под снимком певица написала: «Бог терпелив, но всему есть предел».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на высказывание звезды.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — заявила она.

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