Лоза прокомментировал слова Трубача о том, что Россия является «дурдомом»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова исполнителя песни «Голубая луна» Николая Трубача о том, что Россия является «дурдомом». Об этом сообщает «Абзац».

По словам Лозы, такими словам Трубач просто попытался привлечь к себе внимание прессы. Кроме того, он также прокомментировал опасения Трубача по поводу возможного уголовного преследования за песню «Голубая луна».

«За “Голубую луну” ничего грозить не может. Нам теперь за “Голубой вагон” и “Голубого щенка”, что ли, сажать? Он всё это говорит ради пиара. Антиреклама тоже реклама. Для артиста самое страшное – забвение. Он делает всё для того, чтобы о нём не забыли. За границей он никому не нужен, поэтому таким неоднозначным способом пытается создать себе популярность», – заявил Лоза.



Ранее Николай Трубач объяснил свой отъезд из России возможным преследованием за песню «Голубая луна».