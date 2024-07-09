Популярная группа отказалась выступать в Казахстане из-за «Яндекса»

Британская группа Editors отменила участие в фестивале Yandex Park Live, который пройдет в Алма-Ате в начале осени. Коллектив объяснил решение тем, что мероприятие проходит при поддержке российской компании. Об этом сообщает РБК.

© Passion.ru

Музыканты должны были выступить на мероприятии, которое запланировано на 6-8 сентября. Анонс появился в группе Park Live 2024 во «ВКонтакте» 8 июля. Сообщалось, что участники коллектива выйдут на сцену в последний день фестиваля – 8 сентября. Информация об этом также появилась в ряде местных СМИ.

Британские музыканты вышли на связь в соцсетях и заявили, что не будут выступать. Они отметили, что действительно разговаривали об участии в мероприятии.

«Но теперь, когда нам сообщили, кто является спонсором мероприятия, мы решили отказаться от участия. Мы надеемся приехать в Казахстан в будущем, при других обстоятельствах», — говорится в сообщении.



Известно, что нейминг фестиваля выкупила компания «Яндекс», она же выступает его партнером. Но там не стали комментировать сложившуюся ситуацию.

Ранее мы писали о том, что в Тюмени организаторы выгнали челябинскую группу со сцены фестиваля. Группа Voice Of Mark договорилась выступить за одну сумму, а в итоге организаторы снизили гонорар музыкантов в три раза.

Также основатель российского фестиваля рассказал, будет ли Алла Пугачева выступать на «Ночи музыки» в Екатеринбурге.