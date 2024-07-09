Андрей Губин впервые за 19 лет выйдет на сцену

Популярный в 1990-ых и 2000-ых годах певец Андрей Губин собирается выйти на сцену впервые за 19 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Согласно информации источника, Губин проведет свой творческий вечер на фестивале «Новая волна», который состоится 23 августа в Сочи. При этом организаторы фестиваля уже подтвердили присутствие певца — сам Губин исполнит как минимум один хит, остальные популярные песни исполнителя споют Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев и другие музыканты.

Отмечается, что последние 15 лет Губин страдает неврологическим расстройством, из-за которого певец стал стесняться своей внешности — из-за заболевания у музыканта развились проблемы с дикцией и мимикой. Однако, как рассказали знакомые певца, вернуться на сцену Губин захотел еще в 2022 году. Тогда музыкант собирался появиться на «Песне года».

Ранее актриса Анна Пескова призналась, что была влюблена в Андрея Губина.