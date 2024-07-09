Леонид Якубович объяснил, почему не помогает своим детям
Телеведущий Леонид Якубович признался в беседе с «Пятым каналом», что не поддерживает детей и внучку, так как они не нуждаются в помощи.
Якубович объяснил, что его дети не обращаются к нему за помощью. Сам он не видит смысла лезть в дела родственников. Шоумен уточнил, что дети зарабатывают сами и никогда ничего не просят.
«Считаю, что я не обязан кормить всю семью», — отметил телеведущий.
Известно, что внучка телеведущего Софья работает в сети общественного питания.
«Не спрашивает — не лезу. Они взрослые люди. Ей 25 лет. Зачем? Она спрашивает, тогда я говорю. А если нет — нечего вмешиваться», — заявил шоумен.
Сын Якубовича Артем Антонов объяснил, что его дочь хочет всего добиться сама.
«От моей помощи, кстати, тоже отказывается. Сама работает, сама зарабатывает», — уточнил Антонов.
12 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что ведущий «Поля чудес» обратился к врачам с жалобой на боль в спине сразу после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. Сам Якубович высмеял новость, пошутив, что у него удалили позвоночник.