Цыганов призвал Пугачеву опубликовать фото детей из сектора Газа

Продюсер Вадим Цыганов призвал Аллу Пугачеву опубликовать фото детей из сектора Газа. Об этом сообщает NEWS.ru.

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Продюсер Цыганов назвал Пугачеву «израильским рупором» после ее публикации раненного ребенка. Он посоветовал певице выкладывать «реальные вещи», которые не нуждаются в доказательствах.

«Пусть она сектор Газа разбомбленный, 10 детей выкладывает, это я ей советую. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь еще надо доказать все. Надо определиться, кто ты — Киркорова, Брошкина, Палкина», — высказался продюсер.



Также он призвал Пугачеву заниматься своими делами.

Ранее Вика Цыганова рассказала, как Пугачева «топила» неугодных ей артистов. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алла Пугачева заговорила о Боге после ракетной атаки на больницу в Киеве.