Депутат Госдумы Нина Останина на фоне скандала с подростком призвала пользователей Youtube, Telegram отписаться от блогера Асхаба Тамаева. Об этом пишет SHOT.

Инцидент произошел в субботу, 6 июля, возле «Москва-Сити». Тамаев приехал к Neva Towers на своем бирюзовом Lamborghini. Вокруг блогера быстро собралась группа подростков. Один из них в шутку произнес: «Это моя машина». Эту фразу использует сам блогер в своих видео. После этого Асхаб нанес мальчику пощечину.

По мнению парламентария, «предание забвению — это самое большое наказание» в таких случаях.

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Журналисты отметили, что на ситуацию обратили внимание и общественники из «Ветеранов России». Они обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера, на страницах которого постоянно появляются рекламные публикации об онлайн-казино.

«Асхаб, если у тебя есть сила, если ты так уверен в себе, приезжай в зону СВО на службу. Покажи, на что ты способен! Помоги бойцам, привези FPV-дроны для нужд фронта. Сейчас ты просто занимаешься глупостями, теряя годы своей жизни на пустое», — отметил председатель движения Ильдар Резяпов.



Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее сообщила, что не понимает, почему Тамаеву «все сходит с рук». Она подчеркнула, что удивлена происходящим.