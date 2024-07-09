В России увидели опасность в «нерукопожатных» артистах, которые остались в стране

Оставшиеся в России артисты иногда думают точно так же, как и их уехавшие за рубеж коллеги, однако молчат и становятся «существенной угрозой для России» из-за скрытности своей деятельности, направленной против страны. Такое мнение экспертов приводит «Царьград».

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После начала российской спецоперации ряд популярных российских артистов уехали за рубеж. В частности, в феврале 2022 года покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) и их общими детьми Гарри и Лизой певица Алла Пугачева. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.

Также уехавший из России Артур Смольянинов* (внесен в перечень террористов и экстремистов) в начале 2023 года заявил в интервью, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. А дочь народного артиста Владимира Машкова Мария, много лет живущая в США, после начала спецоперации высказывала много негатива в адрес России.

Переехал из России в США и группы «Ногу свело» Максим Покровский* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) он обосновался в Нью-Йорке и начал открыто поддерживать Украину: собирал деньги для ВСУ, выкладывал чеки, написал несколько антироссийских песен. А 4 июля, в День независимости США, записал и выложил в соцсетях видео со словам: «Боже, храни Америку!».

Обозреватель Царьграда Александр Бабицкий заметил, что Покровский* намеренно или по наитию, «но делает все, чтобы сжечь последние, даже теоретические, мосты» для возвращения в России. А вот экс-депутат и общественный деятель Роман Худяков посчитал, что Покровского «нужно судить» за его действия.

При этом режиссер Никита Михалков обратил внимание на то, что есть и другие представители культуры, «думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся в России».

Люди, ведущие свою деятельность в тени, не только на западные гранты, но и пытающиеся понравиться иностранному истеблишменту, являются существенной угрозой для России, уверен он.

«Мы должны, наконец, отделить зерна от плевел. (…) Дело не в репрессиях, а в том, что, если ты живешь в этой стране, - ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должны быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому», - подчеркнул кинематографист.



С мнением Никиты Михалкова согласен и Александр Бабицкий, который уверен, что «молчуны и ждуны», оставшиеся в России, гораздо опаснее релокантов, так как «изнутри ведут неустанную подрывную культурную работу».

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева высказала свое отношение к певице Алле Пугачевой и журналисту Владимиру Познеру, отметив, что они сами виноваты в том, что в России не вспомнили об их юбилеях, так как они «наплевали на страну».

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ