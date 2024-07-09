«Буду разводиться с мразью»: Солнцева избил любовник жены

Экс-участник «Дома-2» Гоген Солнцев сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что его избил пьяный любовник жены. По словам блогера, это произошло, когда он вернулся с гастролей и застал супругу за распитием алкогольных напитков с другим мужчиной. При этом общий ребенок пары был некормленым и немытым.

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Приехал с гастролей, захожу в квартиру, там бухая козлина Полина сидит с каким-то чужим мужиком, таким же подшофе, ребенок некормленый, памперсы не поменяны. <...> Мне прилетело, выбил, тварь, мне все зубы за два миллиона. <...> Буду лишать родительских прав. Буду разводиться с мразью. Пусть продолжает квасить со своими любовниками, пока я их всех на нары еще не пересажал, — заявил Солнцев.



По словам экс-участника «Дома-2» на ухажера супруги он написал заявление в полицию. Он также заявил, что намерен «бить набат в суды», чтобы не дать жене «погубить сына».

Ранее Солнцев рассказал, что его бывшая жена Екатерина Терешкович, узнав о рождении его сына, начала «орать и кидаться». Он заявил, что не поддерживает отношения с ней по причине ее «невменяемого» психического состояния. Солнцев также рассказал, что назвал новорожденного сына Иваном.