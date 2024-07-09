В Госдуме призвали объявить Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал внести певицу Аллу Пугачеву в список иноагентов, сообщает РИА Новости. Также Журавлев заявил, что Пугачева дискредитирует российскую армию, поэтому ее имущество необходимо конфисковать.

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Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина*(включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) иностранным агентом в России в сентябре 2022 года. Позже певица опубликовала пост, в котором просила «зачислить ее в ряды иноагентов ее любимой страны».

Пугачева подчеркнула, что солидарна с мужем, и назвала его «честным, порядочным человеком» и «настоящим и неподкупным патриотом России». В июле 2024-го певица опубликовала новый пост, посвященный украинскому кризису, написав, что «всему есть предел».

«Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу над западной пропагандой», - так это прокомментировал Журавлев.



* Галкин М.А. включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.