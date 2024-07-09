Нонна Гришаева вышла в зимнем наряде в 30-градусную жару

Актриса Нонна Гришаева примерила новую роль и вышла на подиум. Артистка была в зимнем наряде в 30-градусную жару.

© Passion.ru

На это обратил внимание сайт mk.ru.

Гришаева посетила фестиваль «В кругу семьи», который проходит в Ярославле. В рамках него актриса приняла участие в модном показе.

Автором ее наряда стала ученица модельера Вячеслава Зайцева, дизайнер Елена Пелевина. Она показала коллекцию «Живая икона». Гришаева появилась в зимнем наряде в русском стиле: головном уборе с мехом, в юбке с узорами. Актриса сорвала большое количество аплодисментов.

Гришаева кружилась и танцевала. Зрители отметили, что ей очень идет русский стиль.

6 июля на открытии фестиваля «В кругу семьи» Гришаева исполнила песню.

Ранее актриса делилась секретом крепкого брака. Она 17 лет замужем за актером Александром Нестеровым. Гришаева считает: ей повезло, муж очень помогает и берет на себя даже те обязанности, которыми должна заниматься супруга.