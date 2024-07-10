На 77-м году жизни скончался участник The Oak Ridge Boys Джо Бонсалл

В возрасте 76 лет умер Джо Бонсалл, получивший известность как один из самых крепких участников кантри-коллектива The Oak Ridge Boys. Причиной смерти стали осложнения, вызванные боковым амиотрофическим склерозом.

Музыкант присоединился к The Oak Ridge Boys в 1972-м, заняв позицию тенора, и не покидал коллектив вплоть до января 2024-го. В начале года Бонсалл объявил, что прекращает гастрольную деятельность.

Группа добилась успеха еще до прихода Бонсалла. С ним в составе музыканты выпустили такие хиты, как Y’All Come Back Saloon (1977), Elvira (1981) и Bobby Sue (1982). Первая композиция также взяла «Грэмми» в категории «Лучшая кантри-песня в исполнении группы или дуэта».

Три лонгплея The Oak Ridge Boys занимали первую строчку в кантри-хит-парадах, а два из них попали в том числе в общий жанровый чарт, напоминает Billboard.

Коллектив был введен в Зал славы кантри-музыки в 2015-м.

Ранее появились новости о смерти польского артиста Тадеуша Возняка, известного по песне Zegarmistrz światła.