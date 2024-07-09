Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Его отец Константин Узенюк — бизнесмен и гендиректор крупного предприятия. Музыкой Элджей заинтересовался в 13 лет, когда попал на местный рэп-баттл. После школы он поступил в музыкальное училище, которое вскоре бросил и посвятил себя рэпу. Уже тогда артист начал подписывать свои треки и граффити псевдонимом Allj. Ранние работы он загружал в соцсеть «ВКонтакте», где обрел первую популярность.

В 2014 году рэпер выпустил дебютный сольный альбом «Бошки дымятся». Два года спустя вышли пластинки Элджея «Катакомбы» и Sayonara Boy — к тому времени он уже переехал в Москву. В переводе с японского sayonara означает «до свидания».

«На этом релизе я прощаюсь со многими моментами и периодами из жизни. Второе значение в том, что Sayonara Boy — это парень, у которого нет никаких рамок», — приводит слова Элджея ТНТ Music.



Свой узнаваемый стиль, близкий к внешнему виду Zef и Die Antwoord, он сформировал к началу 2017 года — начал носить белые линзы, красить волосы и одеваться в объемные «рэперские» вещи. Тогда же вышел альбом Sayonara Boy 3 для «ВКонтакте», в который вошел громкий хит артиста «Рваные джинсы».