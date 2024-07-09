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«Здесь так красиво, я перестаю дышать»: Элджею — 30

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Летом 2017 года Элджей и Федук выпустили сингл «Розовое вино», который мгновенно стал хитом, попал в топ отечественных чартов и получил премию VK Music Awards как самая прослушиваемая песня (за год ее слушали более 200 млн раз). Во время совместной работы между рэперами произошел скандал — предполагается, что причиной стал вопрос очередности написания имен в названии песни. Однако сам Элджей заявил, что «топил» за качество, а «парни — за скорость выпуска клипа». В последующем совместном творчестве они вновь конфликтовали: в марте 2023 года Федук подал на Элджея в суд, поскольку рэпер опубликовал их совместный трек Punks Not Dead без разрешения коллеги.
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Летом 2017 года Элджей и Федук выпустили сингл «Розовое вино», который мгновенно стал хитом, попал в топ отечественных чартов и получил премию VK Music Awards как самая прослушиваемая песня (за год ее слушали более 200 млн раз). Во время совместной работы между рэперами произошел скандал — предполагается, что причиной стал вопрос очередности написания имен в названии песни. Однако сам Элджей заявил, что «топил» за качество, а «парни — за скорость выпуска клипа». В последующем совместном творчестве они вновь конфликтовали: в марте 2023 года Федук подал на Элджея в суд, поскольку рэпер опубликовал их совместный трек Punks Not Dead без разрешения коллеги. 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
На волне популярности в декабре 2017 года Элджей открыл собственный лейбл под названием ZBV, в рамках которого стал сотрудничать с одесской группой «Черное кино».
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На волне популярности в декабре 2017 года Элджей открыл собственный лейбл под названием ZBV, в рамках которого стал сотрудничать с одесской группой «Черное кино». 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
В 2018 году Элджей выпустил альбомы Sayonara Boy 143 и Sayonara Boy X, в которые вошли хиты Hey, Guys и «Минимал». Последний держался в топе чарта Top Radio & YouTube Hits на протяжении 24 недель. Рэпер выступил с песней «Минимал» на церемонии премии Муз-ТВ в 2018 году и победил в номинации «Прорыв года».
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В 2018 году Элджей выпустил альбомы Sayonara Boy 143 и Sayonara Boy X, в которые вошли хиты Hey, Guys и «Минимал». Последний держался в топе чарта Top Radio & YouTube Hits на протяжении 24 недель. Рэпер выступил с песней «Минимал» на церемонии премии Муз-ТВ в 2018 году и победил в номинации «Прорыв года». 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
В 2018 году Элджей начал встречаться с блогером Анастасией Ивлеевой. Они поженились 5 сентября 2019 года. В 2020 году молодожены переехали в большой дом в Подмосковье, однако вскоре у них начались разногласия. 9 июля 2021 года объявили о разводе. По словам Ивлеевой, они расстались, потому что не были готовы к семейной жизни. В июне 2024 года сообщалось, что Элджей ударил корреспондента Telegram-канала Shot, который спросила его о долгах Ивлеевой. Встречается ли рэпер с кем-то сейчас, неизвестно.
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В 2018 году Элджей начал встречаться с блогером Анастасией Ивлеевой. Они поженились 5 сентября 2019 года. В 2020 году молодожены переехали в большой дом в Подмосковье, однако вскоре у них начались разногласия. 9 июля 2021 года объявили о разводе. По словам Ивлеевой, они расстались, потому что не были готовы к семейной жизни. В июне 2024 года сообщалось, что Элджей ударил корреспондента Telegram-канала Shot, который спросила его о долгах Ивлеевой. Встречается ли рэпер с кем-то сейчас, неизвестно. 
© _agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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2019 год оказался для Элджея продуктивным: он выпустил сингл «Sayonara детка» с косоварской певицей Эрой Истрефи, который номинировался на премию «Новое Радио Awards». В дуэте с Костой Лакостой рэпер записал синглы «Метеориты» и Sosedi. А клип на сольную песню Элджея «360°» посмотрели более 50 млн пользователей YouTube.
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2019 год оказался для Элджея продуктивным: он выпустил сингл «Sayonara детка» с косоварской певицей Эрой Истрефи, который номинировался на премию «Новое Радио Awards». В дуэте с Костой Лакостой рэпер записал синглы «Метеориты» и Sosedi. А клип на сольную песню Элджея «360°» посмотрели более 50 млн пользователей YouTube. 
© sayonaraboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
В феврале 2020-го Элджей выпустил трек Ufo совместно с нидерландским коллегой Don Diablo. Затем рэпер записал еще несколько синглов, но его главной работой года стал фит с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) Cadillac. В том же году они продолжили сотрудничество и представили песню Lollipop. На фото: Элджей и ведущий Александр Ревва (справа) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, 2021 год
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В феврале 2020-го Элджей выпустил трек Ufo совместно с нидерландским коллегой Don Diablo. Затем рэпер записал еще несколько синглов, но его главной работой года стал фит с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) Cadillac. В том же году они продолжили сотрудничество и представили песню Lollipop. На фото: Элджей и ведущий Александр Ревва (справа) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, 2021 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В 2021-м рэпер записал ряд фитов (включая «Она тебя любит» с The Limba и Slava Marlow и «Дом Периньон» с Пошлой Молли) и уехал на Кипр после обвинений в пропаганде наркотиков в одном из клипов. Через 1,5 месяца он вернулся в Россию
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В 2021-м рэпер записал ряд фитов (включая «Она тебя любит» с The Limba и Slava Marlow и «Дом Периньон» с Пошлой Молли) и уехал на Кипр после обвинений в пропаганде наркотиков в одном из клипов. Через 1,5 месяца он вернулся в Россию 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Элджей дважды пробовал себя в качестве актера дубляжа — участвовал в озвучивании мультфильма «Ральф против интернета» и картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет». А в 2023 году артист стал героем документального сериала «История русского рэпа».
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Элджей дважды пробовал себя в качестве актера дубляжа — участвовал в озвучивании мультфильма «Ральф против интернета» и картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет». А в 2023 году артист стал героем документального сериала «История русского рэпа». 
© Артем Геодакян/ТАСС
В марте 2023 года Элджей создал баскетбольную команду Sayonara Boys, которая выступает в Медиалиге.
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В марте 2023 года Элджей создал баскетбольную команду Sayonara Boys, которая выступает в Медиалиге. 
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Рэпер неоднократно имел проблемы с законом: так, в 2021 году его оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в одном из клипов. В июле того же года суд лишил Элджея водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде — однако это не помешало ему сесть за руль Lamborghini в Дубае в апреле 2022 года и разбить дорогую машину.
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Рэпер неоднократно имел проблемы с законом: так, в 2021 году его оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в одном из клипов. В июле того же года суд лишил Элджея водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде — однако это не помешало ему сесть за руль Lamborghini в Дубае в апреле 2022 года и разбить дорогую машину. 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Его отец Константин Узенюк — бизнесмен и гендиректор крупного предприятия. Музыкой Элджей заинтересовался в 13 лет, когда попал на местный рэп-баттл. После школы он поступил в музыкальное училище, которое вскоре бросил и посвятил себя рэпу. Уже тогда артист начал подписывать свои треки и граффити псевдонимом Allj. Ранние работы он загружал в соцсеть «ВКонтакте», где обрел первую популярность.

В 2014 году рэпер выпустил дебютный сольный альбом «Бошки дымятся». Два года спустя вышли пластинки Элджея «Катакомбы» и Sayonara Boy — к тому времени он уже переехал в Москву. В переводе с японского sayonara означает «до свидания».

«На этом релизе я прощаюсь со многими моментами и периодами из жизни. Второе значение в том, что Sayonara Boy — это парень, у которого нет никаких рамок», — приводит слова Элджея ТНТ Music.

Свой узнаваемый стиль, близкий к внешнему виду Zef и Die Antwoord, он сформировал к началу 2017 года — начал носить белые линзы, красить волосы и одеваться в объемные «рэперские» вещи. Тогда же вышел альбом Sayonara Boy 3 для «ВКонтакте», в который вошел громкий хит артиста «Рваные джинсы».

Шоу-бизнес
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Алексей Узенюк