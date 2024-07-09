Серябкина высказалась о перезапуске поп-группы SEREBRO

Участница золотого состава культовой поп-группы SEREBRO Ольга Серябкина поделилась своим мнением о перезапуске проекта. Артистка призналась, что относится к нему позитивно, потому что продолжает тепло относиться к коллективу.

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Если появится возможность порадоваться каким-то достижениям, обязательно это сделаю, потому что очень люблю все, что связано с трио, — это вшито в мою ДНК. Ольга Серябкина певица, бывшая участница SEREBRO



Ольга также рассказала, продолжает ли общаться с Еленой Темниковой — ее коллегой по коллективу. Артистка заявила, что сейчас между ними «вообще нет никаких отношений», и подчеркнула, что считает бывшую подругу «утерянной связью». По мнению Серябкиной, «при нынешних вводных» речь о реюнионе не идет. Слова артистки цитирует StarHit.

Напомним: недавно продюсер Максим Фадеев объявил, что перезапустит женскую поп-группу SEREBRO. Ни имен, ни лиц новых участниц музыкант пока не показал, но сообщил, что группа будет исполнять «электронный андерграунд» на русском, английском и китайском.

Это, к слову, не единственный новый проект продюсера: та же судьба постигнет и Глюк'oZa.