Боня рассказала о странной выходке Джигана на «Выжить в Дубае»

Блогерша Виктория Боня рассказала в своем Telegram-канале, что из серии «Выжить в Дубае» вырезали момент, как рэпер Джиган пукнул человеку в лицо ради шутки.

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«Это было настолько дико и жутко, но он засмеялся и все вокруг посмеялись. Мне не кажется это смешным», — заявила Боня.



Она призналась, что не ожидала подобного поступка от Джигана. По ее словам, тем самым музыкант продемонстрировал свою невоспитанность. Боня подчеркнула, что эпизод вырезали, поскольку при монтаже также посчитали эпизод с Джиганом оскорбительным. В то же время блогерша добавила, что не осуждает Джигана за то, что «он такой».

В начале июля певица Анна Седокова рассказала о недопустимом поведении участников «Выжить в Дубае». Она заявила, что некоторые представители звездной команды «ссали в палатки людям» ради шутки.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.