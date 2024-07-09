Пугачеву призвали наказать за пост с украинским ребенком

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву необходимо привлекать к ответственности за некоторые публикации в социальных сетях, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Так, по его мнению, в отношении певицы необходимо составить протокол из-за публикации поста с украинским ребенком после падения ракеты на детскую больницу в Киеве.

В отношении Пугачевой, по большому счету, не мешало бы составить сейчас протокол. Все основания для этого есть. Но почему-то санкции в их отношении не применяются. Сегодня надо в Госдуме поднимать этот вопрос, почему таких, как Пугачева и [Максим] Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) мы не можем привлекать к ответственности, а других можем. Никто не может такие посты выкладывать, а она почему-то может. Это что такое? Закон один для всех, — высказался Бородин.



Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Пугачевой говорит о ее курсе, политике и отношении к специальной военной операции. Как отметил глава ФПБК, пока в России таких лиц не привлекают к ответственности, поскольку они имеют в стране статус заслуженных или народных артистов.

Пугачева высказалась об ударе по детской больнице в Киеве

Ранее продюсер и композитор Вадим Цыганов назвал Пугачеву «израильским рупором» после ее публикации украинского ребенка. Он посоветовал Примадонне выкладывать реальные вещи, которые не требуют доказательств, в частности разрушенные после атак больницы и детей из сектора Газа.