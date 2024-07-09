Газманов призвал поклонников сделать «залп» по YouTube

Певец Олег Газманов после блокировки своего канала на YouTube призвал поклонников организовать флешмоб и распространить на площадке его новый клип «Русский мир». Свое обращение артист выложил в Telegram-канале.

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Ранее YouTube заблокировал каналы нескольких звезд шоу-бизнеса из России, внесенных в санкционные списки Евросоюза. Под блокировку попали, помимо Олега Газманова, каналы Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. СМИ сообщили, что решение о блокировке было принято после обращения к Google комиссии из Литвы.

По словам Газманова, на блокировку он может ответить только новым клипом на песню «Русский мир» «в жесткой рок-версии».

«Пусть этот флешмоб будет нашим российским залпом по нашим недругам», - написал артист.



Он выразил надежду на поддержку поклонников, подчеркнув, что «эту песню не задушишь, не убьешь».