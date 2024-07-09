СМИ: Пугачева обдумывает возвращение в Россию

Певица Алла Пугачева внезапно прекратила активность в социальных сетях, посвященную поддержке Украины, и стала обдумывать возможное возвращение в Россию. Как сообщает «МК», комментаторы в социальных сетях оказались недовольны планами Примадонны.

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Как отмечается в публикации, Пугачева якобы вела активные переговоры о снятии статуса иноагента со своего супруга Максима Галкина* (Галкин М.А. признан в России иноагентом). Она не собирается возвращаться в Москву без него, тогда как юморист не может себе позволить приезда на фоне его высказываний о России.

Кроме того, на возможное возвращение Примадонны намекает то, что она не спешит продавать свои московские дома. Вместо снижения цены она ее увеличивает, не пытаясь привлечь клиентов. Знакомые считают, что она не спешит расставаться с этой недвижимостью. Если бы семье было необходимо быстро продать объекты, они смогли бы снизить цены и найти покупателей.

В соцсетях возможное возвращение Пугачевой не оценили. Российские комментаторы считают, что она уже не вернет тот же уровень уважения и доверия со стороны людей. Другие же отмечают, что Пугачева уже не актуальна для страны.

* Галкин М.А. признан в России иноагентом