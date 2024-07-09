Кудрявцева заявила, что Алсу страдала после измены мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева подтвердила, что у предпринимателя Яна Абрамова был роман на стороне. В своем Telegram-канале она поддержала певицу Алсу в ее разводе с супругом.

© РИА Новости

По словам Кудрявцевой, исполнительница сильно любила своего супруга, а также страдала из-за того, что Абрамов встречался с некой Настей.

«Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — добавила телеведущая.



Напомним, что Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В 2016 году исполнительница родила от него сына Рафаэля. 24 мая 2024 года стало известно, что певица подала исковое заявление о разводе и разделе имущества в Пресненский суд Москвы. По предварительной информации, причиной разрыва стали измены Абрамова.

В поддержку предпринимателя выступили мужчины-знаменитости. В частности, певец Филипп Киркоров заявил, что у Абрамова нет семьи на стороне, а телеведущий Алексей Чумаков сказал, что бизнесмен хочет сохранить семью.