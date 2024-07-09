Лера Кудрявцева поддержала Алсу на фоне развода

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале назвала "перебором" то, что некоторые люди высказываются в поддержку супруга Алсу Яна Абрамова. "Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Так же знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей (Решетовой. - прим. "Газеты.Ru")", - заявила актриса. Она призвала перестать писать о том, что Абрамов "молодец и в белом пальто". Недавно певец Алексей Чумаков призвал Алсу с супругом Яном Абрамовым сохранить семью. Он напомнил, что много лет дружит со звездной четой. По его словам, сейчас знаменитости переживают "не самый простой период в отношениях". До этого Филипп Киркоров также заявлял, что у Яна Абрамова нет семьи и детей на стороне. По словам исполнителя, супруг Алсу - примерный отец. Алсу подала на развод с Яном Абрамовым в мае 2024 года. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: "Врет" - под новостью с фразой модели о том, что она "не стала бы смотреть на женатого". Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

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