Лера Кудрявцева заступилась за Алсу и подтвердила, что муж изменял певице

Телеведущая Лера Кудрявцева, пережившая в начале года конфликт с мужем, вступилась за певицу Алсу.

Артистка подала на развод и дала понять публике, что слухи о романе Яна Абрамова и Анастасии Решетовой небеспочвенны.

Телеведущая рассказала, что Алсу сильно любила мужа. "Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей. Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери", - написала сегодня телеведущая в своем Telegram-канале.

Кудрявцева также строго приструнила мужчин, которые публично выражают поддержку Абрамову. "Хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор", - отметила она.

Несколько дней назад Алсу подала иск о разделе имущества, беседа сторон назначена на 26 июля. Еще через месяц - повторное заседание по делу о разводе.

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