Представитель Каневского прокомментировала слухи о раке у телеведущего

Представитель телеведущего Леонида Каневского опровергла слухи о том, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает RT.

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Ранее об обнаружении опухоли у Каневского писал Telegram-канал Mash. Артист якобы жаловался на боли в малом тазу. В публикации утверждалось, что выявленное новообразование не опасно для здоровья, а врачи не стали делать операцию телеведущему из-за его преклонного возраста.

RT связался с представительницей Каневского. Она опровергла эту информацию, назвав слухи ложными.

Напомним, что Каневский известен главной ролью в детективном сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». Кроме того, он снимался и в других популярных советских картинах, таких как «Бриллиантовая рука», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Мэри Поппинс, до свидания». С 2006 года ведет передачу «Следствие вели... с Леонидом Каневским».