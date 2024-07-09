Симоньян обратилась к мужу на фоне слухов о встрече с американским пиарщиком

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала книгу Фила Элвуда «Самые худшие люди: как я делал новости для диктаторов, магнатов и политиков», подчеркнув, что не знает автора и «не шастала» по вашингтонским встречам. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

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По ее словам, западная пресса «с радостью» начала цитировать отрывки из книги, которые касаются ее. Например, The Sunday Times опубликовала воспоминания автора о том, что «он пригласил на обед Маргариту Симоньян (…) и затем водил ее по разным встречам в американской столице (они изрядно набрались в тот день)».

«Тиграша, они все врут! Знать не знаю никакого Элвуда, ни по каким вашингтонским встречам не шастала и, как ты знаешь, «изрядно набраться» не могу даже в теории», - написала журналистка, обращаясь к мужу.



Ранее Маргарита Симоньян прокомментировала отказ Украины от условий президента России Владимира Путина для мирных переговоров. По ее мнению, такое решение Киева может привести к дальнейшим территориальным потерям.