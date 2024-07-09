Сына Фриске не пускают на могилу певицы в ее день рождения

Всера все социальные сети вновь наполнились фотографиями Жанны Фриске, которой могло бы исполниться 50 лет. Со дня ухода женщины из жизни прошло уже много лет, но поклонники ежегодно чтят память артистки, а те, у которых есть возможность приехать на место её захоронения, возлагают цветы и благодарят за творчество.

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Человеческие признание, любовь и память – бесценны, но семье Жанны явно хотелось бы увидеть сына вокалистки Платона. Поговаривают, что мальчик за всю свою жизнь ни разу не был на могиле Жанны.

В сети ходят слухи, что приходить ему запрещает Дмитрий Шепелев, не желая, чтобы ребёнок чувствовал близость с семьей матери или случайным образом пересекся с кем-либо из родственников. В связи с появлением данных сплетен в сети разгорелся настоящий скандал. Люди вновь попытались достучаться до отца Платона и донести ему, что присутствием матери в жизни мальчика очень важно.

Она так сильно любила его, оберегала и очень хотела быть рядом, а сейчас ребенка прячут от родственников. Для чего же все это делается? Но Дмитрий не комментирует ничего, что касается его сына.