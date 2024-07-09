Слэш признался, что скучал по Экслу Роузу во время распада Guns N' Roses

Гитарист Guns N' Roses Слэш рассказал о своих эмоциях после воссоединения с рок-группой в 2016 году. По словам музыканта, он был рад возобновить общение с фронтменом Экслом Роузом, потому что скучал по нему.

© Звук

«Это долгая история, но я был рад, когда мы с Экслом снова начали разговаривать, потому что я скучал по нему. Мы так сильно взрастили в себе враждебность, что со временем становилось все хуже и хуже. Поэтому, когда мы наконец поговорили и я начал рассказывать о творчестве, с наших плеч свалился огромный груз, и было здорово снова собраться вместе. Происходит та химия, о которой ты как бы забываешь, — насколько она интенсивна, когда вы вместе выходите на сцену или просто работаете вместе. Так что да, это действительно круто, и я очень рад, что нам удалось преодолеть все это», — цитирует Слэша Blabbermouth.



В середине 90-х из-за творческих и личных разногласий участники Guns N' Roses Слэш, Гилби Кларк, Дафф Маккаган и Мэтт Сорум ушли из группы. В то время Эксл остался вместе с клавишником Диззи Ридом и несколько раз пересобирал коллектив, работая над пластинкой Chinese Democracy. Альбом должен был выйти в 1999-м, однако увидел свет лишь в 2008 году и имел большой успех. Впоследствии Слэш и Маккаган вернулись в группу.