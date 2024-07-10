Муцениеце пошутила про лишение родительских прав после скандала с Прилучным

Агата Муцениеце пошутила про лишение родительских прав после скандала с Павлом Прилучным. Об этом стало известно в эфире шоу «Честные будни».

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На YouTube-канале Агаты появился новый влог, в котором она рассказала про поездку с детьми в Ригу. В ролике актриса показала, как жарила с детьми бананы. Внезапно ее дочь взяла нож, чем не на шутку испугала звездную маму. Агата вскрикнула и попросила Мию быть аккуратнее. Актриса была обеспокоена тем, что ее могут лишить родительских прав.

«Мия, аккуратно с ножом! А то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав», — высказалась Агата.



При этом актриса не стала уточнять, кто именно может отнять у нее дочь.

Напомним, что сейчас между Агатой и Павлом Прилучным идет судебное разбирательство. Актер хочет определить место проживания детей по закону. Если суд встанет на сторону отца, то Агате придется выплачивать алименты.

Ранее 35-летняя Агата Муцениеце после скандала с Прилучным вышла в свет с Иваном Чуйковым. Подробности читайте в этой новости.

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