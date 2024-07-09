У телеведущего Леонида Каневского нашли онкологию

У телеведущего Леонида Каневского диагностировали онкологическое заболевание. Как сообщает Telegram-канал Mash, медики выявили патологию во время очередного обследования.

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По данным канала, последние несколько лет актер жаловался на боли в районе малого таза. Врачи обнаружили подозрительную опухоль и она оказалась злокачественной. Однако здоровью новообразование не угрожает, а потому удалять ее операционным путем не стали. Врачи стараются не проводить операции в преклонном возрасте, а Каневскому 85 лет.

Также ситуация осложняется и проблемами с нижними конечностями. У ног телеведущего снижена чувствительность, а из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов ему сложнее двигаться.

В конечном счете медики решили направить Каневского к онкологу. Он должен встать на учет и проверяться раз в несколько месяцев.