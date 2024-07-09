Ксения Новикова рассказала, как Жанна Фриске спасла ей жизнь

Путь в шоу-бизнес умершей от рака головного мозга Жанны Фриске начался с поп-группы «Блестящие», в составе которой она выступала на протяжении шести лет. В 1999 году к коллективу присоединилась певица Ксения Новикова. В то время Жанна тепло приняла начинающую артистку и всячески помогала ей во всех начинаниях. Однажды исполнительница хита «Малинки» спасла коллегу после ДТП.

© Passion.ru

Как только Ксения стала одной из солисток группы, коллектив полетел в Ашхабад на гастроли. Самолет приземлился ночью, и участниц «Блестящих» рассадили по машинам, чтобы поехать на концертную площадку для репетиций.

Жанна ехала в автомобиле с другими участницами группы, а Новикова — с директором коллектива и звукорежиссером. Водитель автомобиля, который вез Ксению, был пьян. Набрав скорость, он пошел на обгон и, не вписавшись в поворот, съехал в кювет. Пассажиры чудом остались живы, но получили серьезные травмы.

Узнав о случившемся, организаторы отказались вызывать скорую помощь, чтобы избежать суда в дальнейшем. Жанна Фриске среагировала молниеносно: она выбежала из другой машины, начала спасать коллег, а после ловила попутку, чтобы довезти их до госпиталя.

«Я не могла ходить. Нужно было меня с инвалидного кресла перегружать в разные аппараты, томографы, еще куда-то. Оля и Ира были маленькие совсем, и весь этот тяжкий груз взяла на себя Жанна. Она меня и туда погрузит, обратно посадит», — рассказала Ксения в программе «Малахов» на канале «Россия 1».



Группа приехала на площадку только спустя несколько часов и спела одну песню. Девушки объяснили ситуацию: они не могли бросить Ксению в таком состоянии.

На реабилитацию Новиковой потребовалось несколько недель. Жанна оплатила ее лечение и постоянно следила за врачами.

Ранее отец Жанны Фриске признался, что еще при жизни певицы вокруг нее было много мистики и совпадений, о которых задумались, когда уже было поздно.