Алсу выставила на продажу огромную квартиру в центре Москвы

Певица Алсу выставила на продажу недвижимость в центре Москвы, которую знаменитости подарили родители. Об этом сообщает Super.ru.

© Газета.Ru

Издание предполагает, что исполнительница продает свою 5-комнатную квартиру в доме 15/16 на Никитском бульваре. Площадь недвижимости составляет 247 квадратных метров. В квартире три спальни и санузла, кухня-столовая, кабинет, холл с гардеробной, а также есть сауна. Отмечается, что в обстановке квартиры много антикварной мебели, а дизайн выполнен в неоклассическом стиле. Цена недвижимости составляет 299 млн рублей.

В мае 2024 года Алсу подала на развод со своим мужем Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе супруга с Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: "Врет" - под новостью с фразой модели о том, что она "не стала бы смотреть на женатого". Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Недавно певец Алексей Чумаков призвал Алсу помириться с мужем. Он уверил, что супруг исполнительницы не состоит в новых отношениях.