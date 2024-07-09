Певица Алла Пугачева отреагировала на ракетный удар по Киеву, в результате которого пострадала крупнейшая на Украине детская больница «Охматдет». Об этом она написала в своих соцсетях.

«Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила Примадонна.



К комментарию она прикрепила фотографию раненных в больнице ребенка и его матери.

Напомним, украинские войска целенаправленно нанесли удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве американской ракетой, чтобы обвинить в этом армию Россию и добиться эскалации конфликта в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом «ФедералПресс» сообщил военнослужащий ВС РФ Александр.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.