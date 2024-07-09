Сколько Надежда Кадышева потратила на пластику лица?

В наше время сложно найти знаменитостей, которые не прибегали к помощи пластических хирургов, чтобы поменять что-то в своем лице и теле или выглядеть моложе. Некоторые не стесняются говорить о своих вмешательствах, а другие предпочитают молчать на эту тему.

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О том, что и Надежда Кадышева легла под нож, в сети стали говорить уже давно. Слухи усилились в марте, когда певица сфотографировалась с Анастасией Волочковой. Несмотря на 17 лет разницы в возрасте, артистки выглядели одногодками. А некоторые и вовсе отметили, что у Кадышевой был вид помоложе.

Специалист по пластической хирургии Вячеслав Балкизов недавно заявил, что артистка точно поправила лицо. По мнению доктора, она сделала подтяжку лица, филлеры, лифтинг, контурную пластику и блефаропластику. При этом Балкизов считает, что операции сделали очень качественно и профессионально.

Кроме этого, хирург также рассказал, сколько пластика обошлась Кадышевой:

«Подтяжка может стоить до миллиона рублей, а блефаропластика 250 и более тысяч рублей».



В сети многие считают, что Надежда и вправду выглядит очень хорошо. Поклонники надеются, что она не переборщит с вмешательствами, чтобы не выглядеть слишком ненатурально.