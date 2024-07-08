Стало известно, чем больна будущая жена Моргенштерна*

Возлюбленная рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) украинская модель Лиза Василенко сообщила, что больна диабетом. Об этом 26-летняя девушка написала под снимком с сети Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором она делает себе укол шприцем в руку. Ранее Моргенштерн называл Василенко своей будущей женой и матерью своих будущих детей.

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На снимках, которые опубликовал Моргенштерн, Василенко сидит рядом с ним за столом и колет себе в плечо неизвестный препарат. Некоторые подписчики предположили, что девушка использует известное диабетическое лекарство для похудения. На это подруга рэпера подтвердила, что у нее действительно диабет. Ранее сообщалось, что Моргенштерну может грозить уголовное дело из-за израильского паспорта по статье 330.2 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства». По информации SHOT, артист получил паспорт Израиля два года назад, однако не уведомил об этом соответствующие органы в РФ. Из-за этого его могут обязать заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей или потратить 400 часов на обязательные работы.

Позже адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что возбуждение уголовного дела против рэпера маловероятно. Он отметил, что ничего не слышал об этом. Юрист также напомнил, что человек, получивший гражданство другой страны, действительно должен уведомить российские власти об этом в определенный срок. Адвокат подчеркнул, что, если человек с момента получения гражданства или вида на жительство не въезжал на территорию России, истечение срока подачи не началось. Поэтому, как подчеркнул Жорин, Моргенштерну не грозит ни административная, ни уголовная ответственность.