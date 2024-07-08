Отец Жанны Фриске сделал страшное признание

Отец Жанны Фриске, Владимир Копылов, сообщил, что мать артистки больна. Он также заявил, что долго не проживет.

«Фонд твой работает, мама болеет, Платошку не видим, но ничего, это все поправимо. Самое главное, чтобы тебе там лучше было, чем нам здесь. Нам уже тоже недолго осталось. Жди», — обратился Владимир к своей покойной дочери. Его слова передает The Voice.



Жанна Фриске, автор хитов «Где-то летом», «А на море белый песок» и «Малинки», ушла из жизни после двух лет борьбы с раком мозга. 8 июля 2024 года ей могло исполниться 50 лет. Ее отец считает, что эта болезнь в основном бывает у красивых, молодых женщин. Также он заявил, что шансов на спасение Жанны не было.