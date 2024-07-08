Элтон Джон помочился во французском бутике

Владелец обувного бутика Sugarkikz в Ницце Райан Суккар сообщил, что британский музыкант Элтон Джон пришел в его магазин и попытался справить там нужду прямо в бутылку. Об этом Суккар рассказал изданию TMZ.

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По словам предпринимателя, артист пришел в бутик ​​с двумя сыновьями и телохранителем и спросил, есть ли там общественный туалет.

— Когда Элтону сказали, что поблизости нет туалета, певец повернулся к своей охране и попросил бутылку... затем отошел на несколько шагов от других покупателей и начал мочиться, — следует из материала.



По данным TMZ, Элтон Джон случайно помочился и на пол, после чего попросил у охраны полотенце, чтобы убрать беспорядок.

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